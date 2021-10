Da Milano - Insigne-Inter, nessuna trattativa: l'agente attende l'offerta del Napoli, ma occhio alla Premier

L'incontro tra Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, e Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, c'è stato. Ma si è trattato di un normale summit tra due addetti ai lavori che si conoscono da tanto tempo. Che il capitano del Napoli gli piaccia è cosa nota, ma l'idea di inserirlo al posto di Sanchez in rosa è un'idea stuzzicante, ma soltanto un'idea. Come riferito da Calciomercato.it, siamo alle chiacchiere e non c'è alcuna trattativa, tant'è vero che l'Inter non ha programmato alcun incontro col Napoli.

SPONDA NAPOLI ED ESTERO

Il portale fa sapere che intanto Aurelio De Laurentiis ha recuperato un clima di serenità con Pisacane, tra le parti c'è la voglia di dialogare e nessuna richiesta di 7 milioni di bonus alla firma è stata fatta. Ma le incognite restano: prima di avanzare un'offerta formale per il rinnovo di Insigne il presidente vuole vedere prima il Napoli consolidato in zona Champions. Il procuratore non ha alcuna fretta di spingere, consapevole che una soluzione di alto livello sarà trovata. In Premier League non c'è solo il Manchester United: i club londinesi e il facoltoso Newcastle - si legge - potrebbero farci un pensierino.