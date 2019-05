Da Milano insistono: "Pronto un colpo per Ancelotti: Di Maria prima scelta, ma James prende meno..."

“De Laurentiis accontenterà Ancelotti con Di Maria o James Rodriguez”. A lanciare la notizia è Sean Pelucchi, direttore di oracolorossonero che in estate anticipò l'arrivo di Ancelotti ed i dettagli contrattuali, intervenuto ai microfoni di Radio Crc: “Mi è arrivata questa notizia mezz'ora fa che ho voluto condividere con i miei follower su Twitter. Ilicic non interessa, per Castagne invece è fatta. Angel Di Maria è la prima scelta, ma bisogna vedere l'ingaggio, ma vogliono far contento Carlo e prendere James Rodriguez che prende solo 6.5 milioni d'ingaggio, con l'età potrebbe anche ridursi l'ingaggio e giocare da protagonista. Le mie fonti mi hanno dato questi nomi. Castagne è molto duttile e piace, mi concentrerei su un acquisto folle che De Laurentiis regalerà ad Ancelotti, spero che Di Maria arrivi".