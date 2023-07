Da Milano - Inter balza in pole per Samardzic: proposte tre contropartite

L'Inter sarebbe in pole position per l'acquisto del cartellino di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell'Udinese

L'Inter sarebbe in pole position per l'acquisto del cartellino di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell'Udinese : come riportato da "Calciomercato.com", i nerazzurri avrebbero messo sul piatto 3 possibili contropartite tecniche per i friulani, ovvero Sensi, Esposito e Fabbian, giocatori che sarebbero graditi ai bianconeri per imbastire una trattativa.

Su Samardzic c'è da tempo il Napoli ed anche la Juventus, più defilata rispetto a nerazzurri e partenopei