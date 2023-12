Da Milano - Inter, Marotta vuole far spazio a Zielinski: tre le possibili cessioni

L’Inter capolista non si accontenta e guarda avanti in proiezione mercato di gennaio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter capolista non si accontenta e guarda avanti in proiezione mercato di gennaio. Sul taccuino di Marotta e Ausilio c'è Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2024 e già messo nel mirino dai nerazzurri, con i quali ha una base di accordo per un quadriennale.

A riferirlo è il portale Calciomercato.com: “Un tassello che andrebbe ad inserirsi in un centrocampo già folto, che inevitabilmente si troverebbe in soprannumero: a farne le spese, ben 3 centrocampisti pronti a lasciare l'Inter: Klaassen, Sensi e Agoumè”.