Da Milano - Inter-Zielinski, accordo totale ma Marotta vuole subito la firma

TuttoNapoli.net

Base di accordo totale tra l'Inter e Piotr Zielinski: 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a 4,5 mln. Zielinski ha dato il suo sì all'Inter, ma il club nerazzurro non vuole correre il rischio che cambi idea (come successo altre volte) o che usi l'Inter per ottenere un rinnovo più alto dal Napoli. Quindi ha incassato il sì, ma vuole la firma del giocatore al primo giorno utile nel 2024. A riferirlo su Twitter è Daniele Mari, direttore di Fcinter1908.it.