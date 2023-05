Da Milano: "Italiano vecchio pallino di ADL, ma occhio al colpo di teatro con Nagelsmann"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale: "La panchina del Napoli fa gola a tutti gli allenatori. La base tecnica degli azzurri è clamorosa, anche se partisse qualcuno. Italiano è un vecchio pallino di De Laurentiis, che lo aveva sondato e incontrato nel febbraio del 2021, prima di scegliere lo stesso Spalletti. Gasperini rappresenterebbe, invece, una rivoluzione molto grande, considerato da dove parte la formazione campione di Italia. Italiano non è un nome roboante, ma è un nome che garantirebbe la giusta continuità tecnica alla squadra.

Poi attenzione al colpo di teatro di De Laurentiis che ha sempre preso allenatori importanti dopo gli addii improvvisi: Benitez dopo Mazzarri, Ancelotti dopo Sarri, quindi occhio anche a Nagelsmann. La Serie A è un campionato diverso, ma il tedesco ha degli agenti che lavorano molto con l'Italia. De Zerbi? Vuole restare in Inghilterra, per quanto possa essere un profilo interessante per il Napoli e per tanti club italiani. Ha uno stipendio importante al Brighton e vuole fare l'Europa lì, dove ha pieni poteri tecnici. Può diventare allenatore di Liverpool o Manchester. Spalletti dove va? Se libera o lascia gli azzurri, De Laurentiis cercherà di tenerlo fermo o di mandarlo all'estero. L'ultima cosa che vorrebbe vedere ADL è Spalletti in coppa con Giuntoli da rivale alla Juventus. L'ipotesi di un periodo sabbatico non è da escludere, anche se è tutto molto prematuro. Di certo, molti top club sanno che Spalletti è uno dei migliori in Europa".