Da Milano: "James non vuole restare al Real, si è promesso ad Ancelotti! Spunta un'altra formula per chiudere"

Il caso James Rodriguez continua a riservarci sorprese. L’idea del Real Madrid di blindarlo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ha raccolto il favore del calciatore: James si è promesso ad Ancelotti e vuole mantenere la sua parola. Il rapporto con Zidane non è mai decollato e il francese, nelle ultime ore, non si è fatto vivo con lui per proporgli di tornare ad essere protagonista nel progetto merengue. L’avversario di De Laurentiis nella corsa a James Rodriguez, quindi, in questo momento è lo stesso Real Madrid, che non sembra più convinto di voler lasciarlo partire. Il patron partenopeo, però, continua ad avere armi potentissime per mettere a segno il colpo: la promessa del calciatore a Carlo Ancelotti e l’intermediazione di Jorge Mendes, che è stato in Italia per lavorare alle operazioni in entrata ed uscita del Milan (André Silva, Cutrone, Leao e Correa) ed è in costante contatto con il ds Giuntoli. Serve un rilancio, possibile visto che Pépé si allontana e i fondi per finanziare l’operazione ci sono: magari non i 42 milioni cash che esigeva Perez, ma un prestito (molto) oneroso con obbligo di riscatto potrebbe ammorbidire gli spagnoli.