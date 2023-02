Da Milano - Juan Jesus vuole biennale per rinnovare: non c'è accordo col Napoli

Non c'è ancora accordo tra il Napoli e Juan Jesus per il rinnovo di contratto del difensore brasiliano

Non c'è ancora accordo tra il Napoli e Juan Jesus per il rinnovo di contratto del difensore brasiliano. Secondo Nicolò Schira, infatti, il centrale vorrebbe un rinnovo fino al 2025 mentre il Napoli propone un prolungamento fino al 2024. Si continua a trattare e nelle prossime settimane è previsto un incontro per trovare un'intesa.