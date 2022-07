Da Milano - Juve-Koulibaly: il club bianconero ha offerto 7mln al difensore

La Juventus vuole Kalidou Koulibaly e prova l'accelerata in queste ore. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira riporta su Twitter gli ultimi aggiornamenti sul difensore del Napoli: "Kalidou Koulibaly è l'obiettivo principale della Juventus per sostituire Matthijs De Ligt, che lascerà. La Juve ha offerto un contratto fino al 2025 con uno stipendio di 7 milioni di euro/anno".

Kalidou #Koulibaly is #Juventus’ main target to replace Matthijs #DeLigt, who will leave. #Juve ha offered a contract until 2025 with a salary of €7M/year. #transfers