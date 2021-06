Da Milano - Kaio Jorge, l'agente arriva in Italia: richiesti 10mln di commissione

Giuliano Bertolucci arriverà in Italia nei prossimi giorni per discutere del futuro di Kaio Jorge. L'agente chiede 10 milioni di euro di commissione per il giovane attaccante del Santos (il suo contratto scade a dicembre). Bertolucci è il partner degli agenti dell'Ibanez e potrebbe puntare per il difensore centrale della Roma. A riportare su Twitter la notizia di mercato è il giornalista Nicolò Schira.

Giuliano #Bertolucci will arrive in Italy in the next days to discuss #KaioJorge’s future. The agent asks €10M as commission for the young striker (his contract expires in December). Bertolucci is the partner of #Ibanez’s agents and he could bring a bid for #ASRoma centre-back