Da Milano: "Kessie-Napoli? Sarà sacrificato solo in un caso"

Il giornalista di 7 Gold Francesco Bonfanti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della probabile formazione del Milan contro il Napoli e di Kessie: "Probabilmente con il Napoli Paquetà non giocherà titolare. Calhanoglu giocherà dal primo minuto dietro le due punte, che saranno Ibrahimovic e Rebic.

Kessié? Che piace al Napoli e a Gattuso non è un mistero. In questo momento Kessié sta garantendo un rendimento costante e sta migliorando le sue prestazioni. Lui e Bennacer stanno formando una coppia di alto livello. La logica vorrebbe che Kessié facesse parte del nuovo progetto Milan, se però dovessero arrivare offerte importanti non escludo che possa essere sacrificato"