Da Milano - Kim ha deciso di andar via: il Bayern offre 7.5mln d'ingaggio, la situazione

Il Bayern Monaco ha offerto a Kim Min-jae uno stipendio di 7,5 milioni di euro all'anno. Il Manchester United è, al momento, fuori dalla corsa. Entrambi i club sono pronti a pagare la clausola rescissoria (attiva dal 1 luglio al 15 luglio). Il difensore centrale ha deciso di lasciare il Napoli e nei prossimi giorni sceglierà la sua nuova squadra. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

#BayerMunich have offered to #KimMinJae a salary of €7,5M/year. #ManUnited are not out of the race, as of now. Both clubs are ready to pay the release clause (active from July 1 to July 15). The centre-back has decided to leave #Napoli will choose his new club in the next days