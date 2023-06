Da Milano - Kim si avvicina al Manchester: lo stipendio offerto dallo United

Il futuro di Kim Min-Jae sembra essere lontano dal Napoli. Le ultime sul difensore sudcoreano le riferisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Kim Min-Jae si sta avvicinando a Manchester United, che sono pronti a pagare a Napoli la clausola rescissoria. Il club inglese ha offerto un contratto fino al 2028 con uno stipendio di € 6mln all'anno+bonus".

