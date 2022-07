Da Milano - Kim si avvicina al Napoli: pronto un contratto fino al 2027, le cifre

Kim Min-Jae è il grande obiettivo del Napoli e il primo nome sulla lista per sostituire Kalidou Koulibaly. La concorrenza per il sudcoreano aumenta di giorno in giorno ma, come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il centrale si sta avvicinando al Napoli. Pronto un contratto fino al 2027 e ingaggio da 2,5 milioni all’anno.

#KimMinJae is getting closer to #Napoli from #Fenerbache. He is the main target of Giuntoli and Spalletti as Koulibaly’s replacement. Ready a contract until 2027 (€2,5M/year). #transfers https://t.co/PrHr0X4XFh