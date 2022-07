Da Milano - Koulibaly-Chelsea sempre più vicini: i Blues preparano l'offerta ufficiale al Napoli

Kalidou Koulibaly sembra essere sempre più lotano dal Napoli. Le ultime sulla trattativa che porterebbe il difensore del Napoli al Chelsea le riferisce su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Kalidou Koulibaly è sempre più vicino al Chelsea. Il difensore centrale ha concordato condizioni personali per un contratto fino al 2025 (8 milioni di euro netti all'anno). I Blues stanno preparando l'offerta ufficiale del Napoli per provare a chiudere l'affare nei prossimi giorni".

Kalidou #Koulibaly is getting closer and closer to #Chelsea. The centre-back has agreed personal terms for a contract until 2025 (€8M net/year). #Blues are preparing the official bid for #Napoli to try to close the deal in the next days. #transfers #CFC https://t.co/diRBTLtbMJ