Da Milano - Koulibaly, ci sono le inglesi ma il Napoli vuole rinnovare e dargli la fascia

"Il Napoli sta lavorando per provare a prolungare il contratto di Kalidou Koulibaly, in scadenza nel 2023. Il difensore centrale potrebbe diventare il nuovo capitano del Napoli, se prolungasse il contratto. 2 club inglesi sono interessati a KK. Colloqui in corso". A scriverlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

#Napoli are working to try to extend Kalidou #Koulibaly's contract, which expires in 2023. The centre-back could become the new captain of Napoli, if he extends the contract. 2 english clubs are interested in KK. Talks ongoing. #transfers https://t.co/k8pRP35v32