Da Milano: “Koulibaly-City, maxi-ingaggio da 10mln all’anno fino al 2025”

Il giornalista Nicoló Schira ha dato aggiornati della trattativa Koulibaly-City su Twitter: "Kalidou Koulibaly si avvicina a Manchester City, che ha offerto 70 milioni di euro + bonus al Napoli. Il club di De Laurentiis chiede 80 milioni di euro per venderlo. Colloqui in corso per finalizzare l'accordo. Koulibaly ha concordato un ingaggio di 10 milioni di euro fino al 2025".