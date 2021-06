Da Milano - Koulibaly, colloqui con lo United: obiettivo degli inglesi con un altro centrale

Un club di Premier League potrebbe tornare su Kalidou Koulibaly, ne parla su Twitter il giornalista Nicolò Schira: "Il Manchester United vuole ingaggiare un nuovo difensore centrale: gli obiettivi principali sono Kalidou Koulibaly (Napoli) e Pau Torres (Villarreal). Colloqui aperti".

#ManchesterUnited want to sign a new centre-back: the main targets are Kalidou #Koulibaly (Napoli) and Pau #Torres (Villarreal). Opened talks. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/294bcup7dT