Da Milano - Koulibaly ha scartato tre club: già presa una prima decisione sul futuro

Kalidou Koulibaly, quale futuro? Il difensore del Napoli avrebbe già preso una prima decisione: andare via da Napoli solo se ci sarà la possibilità di raggiungere un colosso del calcio europeo. Per intenderci, Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester City e club di questa portata. Ma non Everton, Newcastle e Tottenham che avevano messo gli occhi su di lui. A riportarlo è Calciomercato.com.