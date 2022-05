Da Milano - Koulibaly-Napoli, non c'è accordo per il rinnovo: tre big europee interessate

"Non c'è accordo tra Kalidou Koulibaly e Napoli per il prolungamento del contratto. De Laurentiis ha offerto un rinnovo fino al 2026 (3,5mln all'anno), ma attualmente Koulibaly guadagna 6mln all'anno più bonus. Il suo contratto scade nel 2023 e potrebbe andarsene. Barcellona, Psg e Chelsea interessati al difensore". Scrive così su Twitter il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

There is no agreement between Kalidou #Koulibaly and #Napoli for the contract extension. De Laurentiis has offered a renewal until 2026 (€3,5M/year), but KK currently earns €6M/year + bonues. His contract expires in 2023 and he could leave. #Barça, #PSG and #Chelsea interested