Da Milano - Koulibaly, no alla proposta del Napoli: se arriva offerta di 40mln può essere ceduto

Kalidou Koulibaly ha rifiutato l'offerta di rinnovo del Napoli. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, che fa sapere che qualora arrivasse un'offerta intorno ai 40 milioni potrebbe essere venduto. Il suo agente Fali Ramadani ha già incontrato Juventus, Barça e Chelsea.

Kalidou #Koulibaly has turned down the bid of #Napoli to extend the contract. If arrives a offer around €40M, he could be sold in the summer #transfers window. His agent Fali Ramadani has already met #Juventus, #Barça and #Chelsea. #transfers #FCB #CFC