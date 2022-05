Da Milano - Koulibaly precisa richiesta di Xavi: in Napoli-Barcellona gli ha spiegato il progetto

Il centrale azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2023, pertanto quest'estate sarà quella della verità: o rinnova o va via

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly è una precisa richiesta di Xavi alla dirigenza del Barcellona. Un'idea che in Catalogna hanno da tempo e che si è scaldata in occasione dell'ultimo incrocio in Europa League, quando l'allenatore blaugrana è andato a cercare il difensore senegalese per spiegargli il progetto e il suo desiderio di averlo alle sue dipendenze.

Il prezzo

A riportare il tutto è Calciomercato.it, secondo cui la richiesta di Aurelio De Laurentiis supera i 30 milioni di euro. Il centrale azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2023, pertanto quest'estate sarà quella della verità: o rinnova o va via, Kalidou, appetito fortemente dunque da una delle big di Spagna.