Da Milano: "Koulibaly primo obiettivo per la prossima stagione del Manchester United"

Si ferma il campionato per via della sosta delle nazionali e spuntano i primi rumors di mercato. Da Milano, i colleghi di goal.com, riportano di un forte interessamento per la prossima stagione dei Red Devils nei confronti di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli. Quello di questa stagione è il Manchester United peggiore degli ultimi trent'anni, non solo lontano anni luce dalla vetta, ma a pochi passi dalla zona retrocessione. Grossi problemi in attacco, enormi in difesa nonostante l'acquisto di Maguire, il difensore più costoso di sempre. Ora i Red Devils puntano Kalidou Koulibaly. L'azzurro è valutato 110 miloni e secondo il Manchester sarebbe l'ideale compagno di Maguire in difesa. Koulibaly è alla sesta stagione con il Napoli e nel corso degli anni il numero uno azzurro De Laurentiis ha spesso rifiutato offerte, anche di un certo livello. Il calciomercato però si evolve, così come le strategie societarie: il 2020 porterà ad un nuovo tormentone sulla permanenza in Serie A o meno.