Da Milano - Kumbulla ha declinato l'offerta del Napoli: il difensore è tentato dall'Inter

Il difensore del Verona Marash Kumbulla continua a essere l'oggetto del desiderio di tante squadre. Sul centrale arrivano aggiornamenti dall'esperto di mercato Nicolò Schira il quale con un messaggio su Instagram, svela che il calciatore del Verona per ora ha declinato la proposta del Napoli. Kumbulla non è convinto ed è tentato dall'offerta dell'Inter. Il Verona però ha l'accordo con il club azzurro per la cessione in estate a 20 mln più bonus.

