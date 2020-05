Da Milano - Kumbulla ha rifiutato il Napoli: in pole c'è un altro club italiano

Uno dei maggiori talenti comparsi nel nostro campionato è sicuramente il difensore Marash Kumbulla. Il difensore ha attirato l'attenzione dei maggiori club italiani e europei. Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato, attraverso un messaggio su Twitter, che il calciatore scaligero, nelle scorse settimane, ha rifiutato l'offerta del Napoli.

TOP CLUB - Sul difensore sarebbero piombati Tottenham ed Everton, ma l'Inter è la squadra che in pole per accapparrarsi il talentuoso calciatore dell'Hellas

