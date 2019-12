Da Milano: "L'Arsenal cede Torreira solo a titolo definitivo. Possibile svolta col nuovo tecnico"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefano Agresti, giornalista e direttore di Calciomercato.com: "In questo inizia di campionato deludente è stato il centrocampo il reparto che maggiormente ha sofferto nel Napoli. Arteta dovrebbe essere il nuovo allenatore dell’Arsenal e il suo arrivo potrebbe bloccare il trasferimento di Torreira al Napoli perché dal punto di vista tecnico si adatta bene all’idea di calcio del tecnico. Oltretutto, l’Arsenal non lo darebbe in prestito con diritto di riscatto: se si priverà di Torreira lo farà solo a titolo definitivo. Detto questo, il Napoli ci sta provando lo stesso perché sarebbe l’ideale per Gattuso”.