Da Milano - L'Arsenal ci ha provato per Petagna: risposta secca da parte del Napoli

Andrea Petagna è stato uno degli acquisti invernali di casa Napoli e, insieme a Rrahmani, raggiungerà la squadra per il ritiro di Castel di Sangro, a meno di clamorose sorprese. Restano però diverse squadre che sarebbero ben contente di poter contare sull'ex attaccante della Spal, club anche di un certo livello. Il portale calciomercato.com riporta dell'interessamento dell'Arsenal nelle scorse settimane per Petagna: "A farsi avanti nelle scorse settimane è stato invece l'Arsenal, che segue Petagna dai tempi dell'Atalanta perché individuato come perfetto per caratteristiche in Premier League. C'è stato un nuovo sondaggio respinto subito dal Napoli: Mikel Arteta ci pensava come rinforzo in più per un reparto dove Lacazette e Aubameyang devono decidere il proprio futuro, il Napoli da parte sua è sempre stato chiaro: vuole tenere Petagna, un'idea che parte da lontano".