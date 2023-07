Da Milano - L’erede di Ndombele dipende anche dal futuro di Zielinski: il motivo

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “L’erede di Ndombele? Il Napoli sta visionando diversi centrocampisti, dipende pure dal futuro di Zielinski, perché se il polacco dovesse andare via è chiaro che il Napoli dovrebbe acquistare un titolare di un certo livello, diversamente potrebbe arrivare un calciatore di valore ma di prospettiva, per esempio Samardzic. Il rinnovo, o meno, di Zielinski è un nodo da risolvere in fretta, come quello di Lozano, per evitare casi o telenovele antipatiche come è capitato con Skriniar per l’Inter.

Se non dovesse rinnovare il Napoli potrebbe decidere di vendere il calciatore come è capitato nel caso di Fabian Ruiz. Il club ha avuto un approccio per Gabri Veiga, che tuttavia ha già raggiunto valutazioni importanti, con la forte concorrenza della Premier League”.