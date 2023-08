Da Milano - L'eventuale rinnovo di Zielinski non escluderebbe Veiga

Potrebbe esserci un colpo di scena a centrocampo per il Napoli. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Piotr Zielinski all'Al Ahli

Potrebbe esserci un colpo di scena a centrocampo per il Napoli. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Piotr Zielinski all'Al Ahli, invece le sirene arabe si sono fatte meno pressanti e il polacco potrebbe rinnovare il contratto con gli azzurri. A farlo sapere sono i colleghi di Calciomercato.it, secondo cui l'eventuale prolungamento dell'ex Empoli e Udinese non escluderebbe l'arrivo di Gabri Veiga.