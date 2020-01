Da Milano - L'Inter fa sul serio per Mertens: offerto un biennale, le cifre

Il futuro di Dries Mertens è sempre più un'incognita. L'attaccante belga è in scadenza di contratto e, attorno a lui, continuano ad esserci rumors di mercato. Come riferisce il giornalista Nicolò Schira, l'Inter fa sul serio Per Mertens a parametro zero. Offerto al belga un biennale da 4,5 mln netti a stagione.