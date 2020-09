Da Milano: la Juve non aspetta Suarez e spinge per Dzeko, così la Roma rilancia per Milik

La Roma e il Napoli continuano a trattare per Arkadiusz Milik, i giallorossi avanzano una nuova offerta. Saltato lo scambio con Cengiz Under, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, oggi i giallorossi hanno trasmesso al club di De Laurentiis la volontà di portare comunque a termine l’operazione, mettendo sul tavolo un importante conguaglio economico e un giovane. Il Napoli chiede per il polacco circa 25 milioni di euro, la Roma vorrebbe spendere circa 15mln, ossia l'incasso della cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Resta la distanza sulla cifra, ma è colmabile nei prossimi giorni, tra l'altro l'agente di Milik ha raggiunto un principio d’accordo con Fienga (stipendio da 4.5 milioni di euro a stagione).