Da Milano - La Juventus pensa al dopo Paratici: spunta anche il nome di Giuntoli

Per il post #Paratici la #Juventus pensa anche a Cristiano #Giuntoli (sotto contratto con il #Napoli per altri 3 anni): possibile inoltre un ruolo in società per Marcello #Lippi sondato già 10 giorni fa. Per la panchina il nome più caldo resta sempre Max #Allegri. #calciomercato https://t.co/MXds7GWTs8 — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 10, 2021