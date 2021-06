Da Milano - Lazio-Hysaj, domani previsto un incontro a Roma: i dettagli

In programma domani un incontro a Roma tra la Lazio e l'agente di Elseid Hysaj per trovare un accordo (il terzino chiede 5 anni) e chiudere l'affare. Lo riferisce tramite Twitter, il giornalista Nicolò Schira.

Scheduled for tomorrow a meeting in Rome between #Lazio and Elseid #Hysaj’s agent to reach an agreement (the fullback asks 5-years contract) and close the deal. #transfers https://t.co/K2oCDwvDmi