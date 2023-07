Da Milano - Lazio su Politano, ecco il prezzo fatto da ADL: intreccio con Berardi al Napoli?

La Lazio cerca un esterno destro d'attacco e il principale obiettivo è Domenico Berardi. L'ala del Sassuolo piace anche al Napoli e alla Juventus.

La Lazio cerca un esterno destro d'attacco e il principale obiettivo è Domenico Berardi. L'ala del Sassuolo piace anche al Napoli e alla Juventus. Il club neroverde, tuttavia, non scende sotto i 30 milioni di euro come richiesta. Per questo Maurizio Sarri avrebbe puntato il mirino anche su Matteo Politano, in un intreccio che potrebbe vedere anche il trasferimento di Berardi in azzurro. La ricostruzione è di Calciomercato.com:

"Lo stesso Napoli non ha intenzione di svendere nessuno e per la cessione dell'ex Inter ci vogliono quantomeno 20 milioni. Politano, inoltre, si trova bene in azzurro e vorrebbe proseguire la sua esperienza ai piedi del Vesuvio mettendosi in gioco con Rudi Garcia. Se la Lazio sogna Berardi, il Napoli non lo perde di vista. Con la possibile partenza di Lozano, infatti, servirebbe un nuovo innesto sulla fascia e Berardi potrebbe essere l'uomo giusto".