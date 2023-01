Da Milano - Le big di Premier osservano Kvara: il Napoli ha un piano per respingere assalti

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, si è soffermato sulla situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di 1 Station Radio

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, si è soffermato sulla situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di 1 Station Radio: "Nelle scorse partite diversi capo scout del Liverpool, del Chelsea, del Tottenham e del Manchester City sono arrivati in Italia per monitorare Khvicha. Non sono state ancora presentate offerte ufficiali, ma si tratta di un calciatore interessante, naturale che grandi club abbiano inviato degli osservatori per osservarlo. Nelle prossime settimane, il Napoli, tuttavia, tenterà di adeguare il contratto del georgiano per evitare assalti destinati ad arrivare".