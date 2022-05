Da Milano - Le parole di ADL e i dubbi su Spalletti: ADL ha sondato tre allenatori

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha fatto sondaggi per un cambio di guida tecnica. Una richiesta di informazioni per Italiano, Gasperini e De Zerbi. Spalletti ha un altro anno di contratto, ma le parole di De Laurentiis mi mettono in pre-allarme, bisogna essere vigili perché un cambio potrebbe esserci. Evidentementemente qualcuna in casa Napoli è deluso per il mancato Scudetto".