Da Milano - Le tre strade che il Napoli sta valutando per il dopo Giuntoli

Pietro Accardi è uno dei principali candidati per il dopo Cristiano Giuntoli. Ha altri due anni di contratto con l'Empoli, che non vorrebbe perderlo. In casa Napoli allora si ragiona anche su Ciro Polito, che tanto bene sta facendo al Bari e ha ricevuto sponsorizzazioni dalla famiglia. E poi c'è la terza via, quella dell'area scouting: non è da escludere che Maurizio Micheli venga promosso a direttore sportivo. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, a Radio Kiss Kiss Napoli.