Da Milano - Lipsia su Milik: il polacco rifiuta per ingaggio basso e volontà di restare in Italia

Nuova pretendente per Arek Milik oltre alla Juventus e alla solita Roma. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per il polacco c’è stato un sondaggio del Lipsia. Una possibilità non presa in considerazione per l’offerta economica (3 milioni a stagione) e la sua volontà di restare a giocare in Serie A. L’Atletico Madrid, dopo la videochiamata con Berta di qualche mese fa, per ora resta sullo sfondo a causa di un bilancio in sofferenza: senza cessioni importanti, non comprerà nessuno. Con la Fiorentina, invece, ci fu un pourparler quando il ds Giuntoli si informò su Castrovilli. La valutazione del club azzurro (40 milioni di euro, ancora valida), stoppò ogni discorso sul nascere.