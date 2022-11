Da Milano - Liverpool, Chelsea, Man City e Real monitorano Kvara: la posizione del Napoli

Molti top club europei monitorano Khvicha Kvaratskhelia. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, che fa sapere che Real Madrid, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Man City hanno inviato i propri scout a guardare le sue partite nelle ultime settimane. Tuttavia il Napoli considera Kvaratskhelia un giocatore chiave, non sul mercato.

Many european top clubs monitoring the winger Khvicha #Kvaratskhelia. RealMadrid, Liverpool, Tottenham, Chelsea, ManCity have sent their scouts to watch his games in the last weeks, but #Napoli consider Kvara a key-player non-transferable. #transfers