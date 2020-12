Da Milano - Llorente via a gennaio: nuovo contatto con la Fiorentina, i dettagli

La Fiorentina andrà a caccia di un attaccante nella prossima sessione di mercato e tra i profili graditi c'è anche quello di Fernando Llorente. Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l'entourage dell'attaccante spagnolo - che era già stato più di una volta a Firenze - e la dirigenza viola. Ai margini del Napoli, Llorente andrà via a gennaio e il club azzurro starebbe pensando di non chiedere ristori economici, se non un simbolico indennizzo oltre allo sgravio del cartellino.