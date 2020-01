Da Milano - Lobotka ha chiesto di non scendere in campo: domani nuovi contatti

Stanislav Lobotka ha la testa a Napoli e non parteciperà al match di questa sera tra Celta Vigo e Osasuna. Il club galiziano ha ufficializzato l’assenza dello slovacco sia dall’undici titolare che dalla panchina.

LA VOLONTA' DI LOBOTKA - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la scelta sarebbe nata anche grazie a un colloquio del calciatore col tecnico: l’obiettivo partenopeo ha chiesto espressamente di non scendere in campo, dando un segnale fortissimo sulla sua volontà di lasciare la Galizia per vestirsi d’azzurro.

PICCOLO SCONTO - Domani, i contatti tra la dirigenza celeste e quella partenopea riprenderanno: serve un rilancio del Napoli per strappare l’accordo, ma la mossa di Lobotka potrebbe favorire un piccolo sconto sui 25 milioni che continuano a chiedere a Vigo.