Da Milano: “Locatelli mandato via da Gattuso perché voleva Bakayoko”

Dopo la doppietta in Nazionale, tanti tifosi milanisti rimpiangono Manuel Locatelli, vera e propria star del momento. Un calciatore mandato via da Rino Gattuso e Leonardo, come ricorda l'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira: "Leggo tante storie su Manuel Locatelli e l’ACMilan: la scelta di mandarlo via fu di Gattuso che gli preferiva Biglia e voleva Bakayoko, tanto che Loca dopo l’addio di Montella giocò pochissimo da titolare. L’errore di non inserire l’opzione di recompra fu invece di Leonardo".

