Da Milano - Loren non è la priorità: se parte Milik arriverà un nome più importante

Il Napoli continua a programmare in vista della prossima estate. Gli azzurri potrebbero affondare il colpo per un nuovo centravanti: circola da diversi giorni il nome di Loren Moron, punta classe '93 del Betis Siviglia. Lo spagnolo sta vivendo una stagione importante, con 11 reti e 3 assist in 29 gare disputate, e nelle scorse settimane era finito anche nel mirino del Barcellona

NON E' IN CIMA ALLA LISTA - Loren è uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli, ma secondo quanto raccolto dal portale Calciomercato.it non rappresenta, al momento, una priorità: considerando l’acquisto di Petagna, che il club vuole tenere in rosa per la prossima stagione, il betico potrebbe arrivare solo con una partenza di Milik, ma se il polacco dovesse andar via (lasciando nelle casse di De Laurentiis tra 40 e 50 milioni) probabilmente gli azzurri si fionderanno su un nome di maggiore esperienza internazionale.

LE CIFRE - Il Betis non chiederebbe cifre proibitive per lasciar partire il suo attaccante, rappresentato dalla RR Soccer Agency di René Ramos: un’offerta tra 20 e 25 milioni di euro sarebbe sufficiente per chiudere l’affare, nonostante la sua clausola rescissoria valga quasi il triplo.