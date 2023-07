Da Milano - Lozano conteso da Arabia e Usa, ma lui rifiuta il trasferimento

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato: “Lozano? Ci sono delle offerte molto importanti tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Il calciatore, però, non è ancora dell’idea di trasferirsi in un calcio definibile di secondo piano. Il messicano pensava di poter avere un mercato importante in Europa che, al momento, non lo vede protagonista. Il rinnovo, inoltre, è lontano e credo che Lozano sia il calciatore più lontano dal Napoli in questo momento”.