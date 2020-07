Da Milano - Lozano, il Napoli lo toglie dal mercato: ha la piena fiducia di Gattuso

Hirving Lozano sarà un calciatore del Napoli anche nella prossima stagione. A riferirlo è il portale Calciomercato.it, secondo cui il club azzurro avrebbe tolto dal mercato il messicano: "Il Napoli ha tolto (salvo, ovviamente, clamorose offerte) Hirving Lozano dal mercato. Il messicano oggi compie 25 anni e nelle scorse ore si è regalato la fiducia di Gattuso. Nonostante il minutaggio scarso anche post-lockdown, anche in un colloquio con l’entourage capitanato da Mino Raiola, è stata confermata la fiducia per la prossima stagione: il tecnico azzurro ha apprezzato l’impegno in allenamento ed ha garantito all’attaccante uno spazio importane nella prossima stagione. L’ex Psv appartiene, di fatto, al gruppo ristretto formato da Mertens, Insigne e Politano, oltre che al nuovo arrivato Osimhen. Ovvero sono i 5 nomi certi di far parte dell’attacco del Napoli per la prossima stagione".