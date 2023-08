Da Milano - Lozano rischia di restare da separato in casa: la situazione

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, si è espresso così sul futuro di Hirving Lozano a Radio Kiss Kiss Napoli

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, si è espresso così sul futuro di Hirving Lozano a Radio Kiss Kiss Napoli: "Inizialmente Lozano pensava potesse andare in Premier League, poi c'è stata la MLS che è ancora interessata per l'inverno, ma non si è concretizzato nulla e ora rischia di rimanere da separato in casa.

Può essere un mezzo problema, vediamo se potrà esserci un'operazione sugli esterni offensivi per rimpiazzarlo perché il Napoli ha seguito diversi profili, a cominciare da Zhegrova del Lille".