Da Milano: "Maksimovic, agente in arrivo per il rinnovo: si può trovare intesa"

Ramadani resterà in Italia per diversi giorni per parlare col Napoli del futuro di Koulibaly e non solo: secondo quanto si apprende da Calciomercato.it, ci sarà anche la possibilità per discutere il rinnovo di Nikola Maksimovic. Per il serbo del Napoli non ci sono grandi offerte e nonostante la scadenza contrattuale del 2021 sia prossima, c’è ancora il margine per trovare l’intesa per il prolungamento.