Da Milano - Maksimovic-Marsiglia, colloqui avanzati: l'offerta dei francesi

Nikola Maksimovic, svincolatosi per fine contratto dal Napoli, non ha trovato ancora una nuova collocazione. Le ultime sul difensore serbo, le riferisce su Twitter il giornalista Nicolò Schira: "Colloqui avanzati tra il free agent Nikola Maksimovic e l' Olympique Marsiglia . L'OM ha offerto un contratto fino al 2024 con opzione per un'altra stagione".

Advanced talks between the free agent Nikola #Maksimovic and #OlympiqueMarseille. #OM have offered a contract until 2024 with option for another season. #transfers #TeamOM