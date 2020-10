Da Milano - Maksimovic, si allontana il rinnovo: quattro club sul serbo, Ramadani atteso in Italia

Impiegato poco in questa prima parte di stagione, per Nikola Maksimovic non sono tempi particolarmente produttivi. La coppia Manolas.Koulibaly si è ormai consolidata, e il difensore serbo potrebbe chiedere la possibilità di giocare altrove, diversi club che starebbero monitorando la situazione del serbo. Ne ha parlato il portale calciomercato.it, riportando le ultime novità sul futuro di Maksimovic: "Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, lo stesso Maksimovic, in scadenza a giugno 2021, è scontento: non del suo rapporto personale con Gattuso né delle prospettive del Napoli stagionali, ma del suo impiego e la coppia Koulibaly-Manolas potrebbe frustrare le sue ambizioni, soprattutto negli impegni che contano. Questo è il motivo per il quale, oltre che per incontrare gli altri suoi assistiti in casa Napoli (Koulibaly e Demme), è atteso nel capoluogo campano Fali Ramadani, agente del centrale. Un arrivo previsto tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di novembre. Ci sarà, in tal senso, anche un incontro con il club azzurro: oltre a Milan ed Inter, Ramadani spiegherà che sono concreti anche gli interessamenti di Valencia e Marsiglia. Al momento, tutte le ipotesi sono aperte, ma con un rinnovo da tempo sul tavolo e mai concretizzato che perde percentuali di realizzazione. A differenza dell’addio a parametro zero (con firma già a gennaio di un nuovo contratto con un altro club) o della cessione nel mercato invernale, con l’Inter che potrebbe farsi avanti, soprattutto se ci sarà qualche uscita tra le fila del roster a disposizione di Antonio Conte.