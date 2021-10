Da Milano - Mandava, ma non solo: Giuntoli a lavoro per piazzare due colpi low cost a gennaio

Il Napoli vola in campionato: 9 vittorie e un pareggio nelle prime 10 e primo posto a pari punti con il Milan. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il direttore sportivo Giuntoli è a lavoro per rinforzare la squadra a gennaio. L’obiettivo è dare a Luciano Spalletti due giocatori in più sulle fasce.

DUE COLPI LOW COST

Nelle ultime settimane sono ripresi i contatti con gli agenti di Reinildo Mandava, esterno del Lille. L’intesa è vicina e il Napoli deve solo decidere se farlo arrivare a parametro zero la prossima estate o anticipare il suo arrivo a gennaio attraverso un indennizzo ai francesi.

Sulla fascia destra il nome è quello di Noussair Mazraoui, 22 enne marocchino in forza all’Ajax. Anche lui ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e servirà trovare un accordo con gli olandesi per anticipare la concorrenza di diversi club europei.